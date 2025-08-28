Definen horarios de todos los juegos de Nicaragua en las eliminatorias mundialista

La selección de fútbol de Nicaragua se alista para jugar en Managua contra la selección de Costa Rica, el viernes 5 de septiembre a las ocho de la noche.

Para este partido la Federación Nicaragüense de Fútbol notificó que todos los boletos ya fueron vendidos.

El enfrentamiento ante los Ticos, marca el inicio de las Eliminatorias Mundialista, donde Nicaragua también tendrá que batallar ante Honduras y Haití.

Nicaragua jugará el martes 9 de septiembre en Tegucigalpa, ante la selección de Honduras, también a las ocho de la noche.

Hoy FENIFUT, dio a conocer los horario para los partidos de octubre y noviembre.

El jueves 9 de octubre Nicaragua juega con Haití, en el estadio Nacional de Managua, a las seis de la tarde..

El siguiente partido de la tropa pinolera será el lunes 13 de octubre en San José, contra la selección de Costa Rica, a las ocho de la noche.

Nicaragua volverá a jugar en Managua ante la selección de Honduras, el 13 noviembre a las ocho de la noche..

La Eliminatorias Mundialista se cierra contra la selección de Haití, de visitante el martes 18 de noviembre a las 7 de la noche.

Después de todos estos partidos el equipo que finalice en primer lugar clasifica directo a la Copa Mundial de fútbol.

