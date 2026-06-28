Canadá hace historia y avanza a Octavos del Mundial

En una jornada histórica la selección de Canadá avanzó por primera vez a los Octavos de final de la Copa del Mundo, venciendo 1-0 a Sudáfrica, que se fue eliminada del torneo.

Canadá avanza a Octavos de Final eliminando a Sudáfrica

La única anotación del juego llegó en la recta final, al minuto 90+1; cuando Eustaquio, remató un balón desde fuera del área y logró vencer al portero.

En el encuentro Sudáfrica dominó la posesión del balón, sin embargo les faltó claridad en el ataque.

El partido entre Sudáfrica y Canadá, fue transmitido por Tu Nueva Radio Ya, desde Restaurante Summer, en el Puerto Salvador Allende, de Managua.