Canadá hace historia y avanza a Octavos del Mundial
En una jornada histórica la selección de Canadá avanzó por primera vez a los Octavos de final de la Copa del Mundo, venciendo 1-0 a Sudáfrica, que se fue eliminada del torneo.
La única anotación del juego llegó en la recta final, al minuto 90+1; cuando Eustaquio, remató un balón desde fuera del área y logró vencer al portero.
En el encuentro Sudáfrica dominó la posesión del balón, sin embargo les faltó claridad en el ataque.
El partido entre Sudáfrica y Canadá, fue transmitido por Tu Nueva Radio Ya, desde Restaurante Summer, en el Puerto Salvador Allende, de Managua.
DieciseisavosFinalizado
Sudáfrica🟨 0 · 🟥 0
0-1
Canadá
Eustáquio🟨 2 · 🟥 0
FinalizadoSoFi Stadium
Momentos clave
54'
Tarjeta amarilla
Canadá · Saliba
67'
Tarjeta amarilla
Canadá · Sigur
90+2'
Gol
Canadá · Eustáquio