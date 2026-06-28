Mueren 2 motociclistas en choque frontal Matagalpa

De manera inmediata perdieron la vida esta madrugada par de motociclista en violento accidente de tránsito al impactar de manera frontal en el sector de la Cartuja, kilómetro 135 de la carretera Matagalpa-Jinotega.

Par de motociclistas pierden la vida en violento choque frontal en Matagalpa

Cazadore de noticias identificaron a los fallecidos como: Darwin Martín Huerta Zeledón, de 20 años, originario y Davies Augusto Centeno García, de 25 años.

Junto a Davies Augusto viajaba como acompañante, Bismark José Chavarría Hernández, quien sufrió lesiones graves, por lo que fue trasladado por miembros de Cruz Blanca al hospital escuela Cesar Amador Molina de la Ciudad de Matagalpa.

De acuerdo con el informe preliminar del médico forense, Darwin Martín Huerta Zeledón falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo, mientras Davies Augusto Centeno García murió debido a un trauma de tórax.

Agente de transito de la policía nacional realizan las investigaciones para determinar la responsabilidad de las partes involucradas en la fatalidad vial.