Venezuela: mueren esposa e hijos de Lucas Trejo

La esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron hallados este sábado sin vida bajo los escombros tras los mortíferos terremotos en Venezuela, comunicó el Club Sport Marítimo de La Guaira en sus redes sociales.

Familia del futbolista argentino Lucas Trejo es encontrada muerta tras terremotos en Venezuela

Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella fueron buscados por 74 horas después de que su complejo se derrumbara tras los fuertes sismos.

El club en que milita Trejo expresó sus condolencias al deportista y solicitó «respeto a sus familiares y compañeros».

El propio jugador en el momento del desastre natural se encontraba en Caracas para un partido. No obstante, al enterrarse de la tragedia viajó de inmediato a La Guaira y participó en la búsqueda de sus familiares retirando escombros.