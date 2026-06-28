Nicaragüense pierde la vida tras choque frontal en Alajuela, Costa Rica

Un nicaragüense de apellido Alemán, de 34 años, perdió la vida esta mañana al estrellarse de frente en motocicleta contra un microbús en San Miguel de Turrúcares, Alajuela, Costa Rica.

Motociclista nicaragüense fallece en accidente en Alajuela

El accidente ocurrió aproximadamente a las 5:00 de la mañana en la vía pública, según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial.

Alemán conducía una motocicleta acompañado de otra persona cuando, por causas que todavía se investigan, presuntamente invadió el carril contrario y chocó contra el vehículo de transporte.

El impacto fue fatal para el motociclista pinolero.

Las autoridades indicaron que el conductor murió en el lugar de los hechos, mientras su acompañante sufrió lesiones y fue trasladado de inmediato al hospital de Alajuela.

El chofer del microbús fue sometido a la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa.