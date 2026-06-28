Félix Guadamuz muere atropellado en Nandaime

El motociclista Félix Guadamuz, de 28 años de edad, originario de Malacatoya, perdió la vida a los primeros minutos de esta madrugada al ser atropellado por un Jeep cuando transita en dirección de norte a sur sobre la carretera panamericana en el municipio de Nandaime.

Motociclista pierde la vida en Nandaime

Cazadores de noticias informaron de manera preliminar que en el Jeep viajaba el conductor y varias personas, quienes al verse involucrados en el accidente huyeron del lugar.

Sin embargo, motociclistas y conductores de otros vehículos le dieron persecución hasta lograr retenerlo en la salida suroeste de la Ciudad de Nandaime, entregando al conductor homicida a la policía de la localidad, quienes realizan las investigaciones.

Se conoció que el ahora occiso viajaba en una motocicleta con placa de Chinandega, no descrita la que quedó a un lado de la carretera.