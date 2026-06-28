Sucesos

Félix Guadamuz muere atropellado en Nandaime

Por Francisco Rocha
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El motociclista Félix Guadamuz, de 28 años de edad, originario de Malacatoya, perdió la vida a los primeros minutos de esta madrugada al ser atropellado por un Jeep cuando transita en dirección de norte a sur sobre la carretera panamericana en el municipio de Nandaime.

Motociclista pierde la vida en Nandaime
Motociclista pierde la vida en Nandaime

Cazadores de noticias informaron de manera preliminar que en el Jeep viajaba el conductor y varias personas, quienes al verse involucrados en el accidente huyeron del lugar.

Sin embargo, motociclistas y conductores de otros vehículos le dieron persecución hasta lograr retenerlo en la salida suroeste de la Ciudad de Nandaime, entregando al conductor homicida a la policía de la localidad, quienes realizan las investigaciones.

Se conoció que el ahora occiso viajaba en una motocicleta con placa de Chinandega, no descrita la que quedó a un lado de la carretera.

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