Capturan a dos sujetos por matar a mecánico nica en Austin, Texas

Tras las rejas de la policía de Austin se encuentran Israel Medina, de 19 años, y David Pérez, de 26 años, presuntos responsables del asesinato de José Salgado Amador, un mecánico nicaragüense que falleció tras recibir un disparo durante un intento de robo en un estacionamiento de la ciudad de texas.

Arrestan a dos sospechosos por asesinato de mecánico nicaragüense

Se conoció que el asesinato José Salgado Amador de ocurrió el pasado 15 de junio en el estacionamiento de una tienda AutoZone situada en East Riverside Drive, cuando Salgado Amador se encontraba realizando reparaciones mecánicas.

El crimen ocurrió cuando uno de los agresores se le acercó y presuntamente intentó despojarlo de sus pertenencias. Tras el forcejeo, el sospechoso disparó contra la víctima y huyó del lugar antes de que llegaran los servicios de emergencia.

La policía de Austin detalló que Salgado Amador fue trasladado a un hospital cercano, donde falleció poco más de una hora después a causa de las heridas.

El caso se convirtió en el homicidio número 27 registrado en la ciudad durante 2026, según los datos oficiales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Israel Medina enfrenta cargos de asesinato capital, una figura penal que en Texas contempla la posibilidad de pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional.

Medina se encontraba en libertad bajo fianza tras una acusación previa por robo de automóvil cuando ocurrió el homicidio. Por su parte, David Pérez está acusado de robo agravado.

La muerte de José Salgado Amador provocó conmoción entre quienes integran la comunidad nicaragüense en Texas. La familia del mecánico, que deja a una esposa y una hija de cuatro años, inició los trámites para la repatriación de sus restos a Nicaragua.