Lewandowski ficha por Chicago y reta a Messi

El ex delanero del Barcelona Robert Lewandowski sorprendió al mundo del fútbol al confirmar su llegada al Chicago Fire de la MLS, tras finalizar su etapa en el Barcelona.

Choque de campeones entre Lewandowski y Messi

A los 37 años, el delantero polaco inicia un nuevo desafío en Estados Unidos, donde se enfrentará directamente a Lionel Messi en la liga norteamericana.

El acuerdo contempla un contrato de dos temporadas con opción a una tercera, convirtiéndolo en jugador franquicia del club.

Su arribo representa un golpe de efecto para la MLS, que suma otra estrella de talla mundial a su competencia, elevando el nivel y la visibilidad del torneo.

La presencia de Lewandowski promete duelos de alto impacto frente a Messi y otros referentes internacionales, consolidando a la MLS como un destino atractivo para figuras históricas del fútbol europeo.