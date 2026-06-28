Lewandowski ficha por Chicago y reta a Messi
El ex delanero del Barcelona Robert Lewandowski sorprendió al mundo del fútbol al confirmar su llegada al Chicago Fire de la MLS, tras finalizar su etapa en el Barcelona.
A los 37 años, el delantero polaco inicia un nuevo desafío en Estados Unidos, donde se enfrentará directamente a Lionel Messi en la liga norteamericana.
El acuerdo contempla un contrato de dos temporadas con opción a una tercera, convirtiéndolo en jugador franquicia del club.
Su arribo representa un golpe de efecto para la MLS, que suma otra estrella de talla mundial a su competencia, elevando el nivel y la visibilidad del torneo.
La presencia de Lewandowski promete duelos de alto impacto frente a Messi y otros referentes internacionales, consolidando a la MLS como un destino atractivo para figuras históricas del fútbol europeo.