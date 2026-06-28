Inglaterra vence 2-0 a Panamá y clasifica a dieciseisavos del mundial

La selección de Inglaterra venció 2-0 a Panamá este sábado y clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primera del Grupo L, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. A los ingleses les costó destrabar el orden defensivo del equipo centroamericano.

Jude Bellingham fue decisivo: abrió el marcador a los 62 minutos, al anticiparse en un córner y, 5 minutos después, asistió con un centro preciso a Harry Kane para el segundo tanto.

Con ese gol, Kane llegó a 3 en esta Copa del Mundo y suma ya 11 en su historial mundialista, convirtiéndose en el máximo goleador de Inglaterra en el torneo, por delante de Gary Lineker. Bellingham, elegido Jugador del Partido, firmó su segundo tanto en esta edición y el tercero en los Mundiales.