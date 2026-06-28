Inglaterra vence 2-0 a Panamá y clasifica a dieciseisavos del mundial
La selección de Inglaterra venció 2-0 a Panamá este sábado y clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primera del Grupo L, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. A los ingleses les costó destrabar el orden defensivo del equipo centroamericano.
Jude Bellingham fue decisivo: abrió el marcador a los 62 minutos, al anticiparse en un córner y, 5 minutos después, asistió con un centro preciso a Harry Kane para el segundo tanto.
Con ese gol, Kane llegó a 3 en esta Copa del Mundo y suma ya 11 en su historial mundialista, convirtiéndose en el máximo goleador de Inglaterra en el torneo, por delante de Gary Lineker. Bellingham, elegido Jugador del Partido, firmó su segundo tanto en esta edición y el tercero en los Mundiales.
Grupo LFinalizado
Panamá🟨 2 · 🟥 0
0-2
Inglaterra
BellinghamKane🟨 1 · 🟥 0
FinalizadoMetLife Stadium
Momentos clave
53'
Tarjeta amarilla
Panamá · Fajardo
60'
Tarjeta amarilla
Inglaterra · Quansah
62'
Gol
Inglaterra · Bellingham
67'
Gol
Inglaterra · Kane
84'
Tarjeta amarilla
Panamá · Cedeño