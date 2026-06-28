Colombia y Portugal finalizan sin goles en la Copa del Mundo

Colombia empató 0-0 con Portugal este sábado en la Copa del Mundo, en un partido intenso disputado en el Estadio Miami.

El conjunto ‘cafetero’ fue el que más propuso durante el encuentro y generó las ocasiones más claras, pero le faltó precisión en el último toque para romper el cero. En las gradas, la afición colombiana marcó el pulso de la noche con un aliento constante, y protestó un gol anulado a Dávinson Sánchez por posición adelantada, muy rigurosa.

Con este resultado, Colombia cerró la fase de grupos como líder y avanzó a los dieciseisavos de final, donde se enfrentará a Ghana el 3 de julio en Kansas. Portugal, por su parte, se clasificó como segundo y se medirá con Croacia el 2 de julio en Toronto.