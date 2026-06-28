Así se jugarán los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

La fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 comenzará este domingo a la 1:00 de la tarde con el enfrentamiento entre Sudáfrica y Canadá, un duelo que abrirá oficialmente la ronda eliminatoria.

El lunes la jornada será intensa: Japón se medirá a Brasil a las 11:00 de la mañana, mientras que a las 2:30 de la tarde está programado un curioso cruce entre Alemania y Alemania, pendiente de confirmación. Más tarde, a las 7:00 de la noche, Países Bajos se enfrentará a Marruecos.

El martes, Costa de Marfil abrirá la acción a las 11:00 de la mañana contra Noruega. A las 3:00 de la tarde Francia se medirá a Suecia, y cerrará la jornada México frente a Ecuador a las 7:00 de la noche.

El miércoles Inglaterra jugará a las 10:00 de la mañana contra la República Democrática del Congo. A las 2:00 de la tarde Bélgica se enfrentará a Senegal, y a las 6:00 de la tarde Estados Unidos se medirá a Bosnia y Herzegovina.

El jueves España abrirá la jornada a la 1:00 de la tarde contra Austria. Más tarde, a las 5:00 de la tarde, Portugal se enfrentará a Croacia, y el cierre será a las 9:00 de la noche con Suiza contra Argelia.

Finalmente, el viernes se disputarán tres partidos: a las 12:00 del mediodía Australia enfrentará a Egipto, a las 4:00 de la tarde Argentina jugará contra Cabo Verde, y a las 7:30 de la noche Colombia se medirá a Ghana.