Aumenta a 1.430 los muertos y a más de 3.200 los heridos por terremotos en Venezuela

Dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron el país latinoamericano este miércoles, provocando múltiples víctimas, el derrumbe de edificios, daños en infraestructuras críticas y la evacuación apresurada de miles de personas.

Las autoridades venezolanas comunicaron este sábado que el número de fallecidos a causa de los dos potentes sismos consecutivos que sacudieron el país latinoamericano ha ascendido a 1.430, mientras que la cifra de los heridos se sitúa en 3.238 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, también comunicó este sábado que tras los dos sismos del miércoles el país ha sufrido 432 réplicas. «Eso habla del nivel de energía que se ha liberado por parte de las placas tectónicas sobre y contra la población venezolana», indicó.