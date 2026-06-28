Sucesos

Leonés es ultimado a tiros al regresar de una gallera

Por Jonathan Morales
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De varios balazos fue asesinado la madrugada de hoy domingo el joven Eliezer José Pichardo Castillo, de 27 años, presuntamente a manos de Edwin David Martínez Flores, de 30.

Eliezer José Pichardo Castillo, de 27 años
Eliezer José Pichardo Castillo, de 27 años

Cazadores de Noticias informaron que Eliezer estuvo en una gallera, y cuando caminaba por la Zona 4 del municipio de Santa Rosa del Peón, en el departamento de León, era esperado por el pistolero.

Versiones preliminares indican que Pichardo Castillo recibió al menos 6 disparos en la cabeza y el tórax, que le causaron la muerte cuando era trasladado al hospital Oscar Danilo Rosales, de la ciudad de León.

Autoridades policiales rastrean el paradero del presunto homicida a fin de esclarecer el crimen.

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