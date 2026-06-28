Leonés es ultimado a tiros al regresar de una gallera

De varios balazos fue asesinado la madrugada de hoy domingo el joven Eliezer José Pichardo Castillo, de 27 años, presuntamente a manos de Edwin David Martínez Flores, de 30.

Eliezer José Pichardo Castillo, de 27 años

Cazadores de Noticias informaron que Eliezer estuvo en una gallera, y cuando caminaba por la Zona 4 del municipio de Santa Rosa del Peón, en el departamento de León, era esperado por el pistolero.

Versiones preliminares indican que Pichardo Castillo recibió al menos 6 disparos en la cabeza y el tórax, que le causaron la muerte cuando era trasladado al hospital Oscar Danilo Rosales, de la ciudad de León.

Autoridades policiales rastrean el paradero del presunto homicida a fin de esclarecer el crimen.