Tu Nueva Radio YA transmitirá Brasil vs Japón, Alemania vs Paraguay y Países Bajos vs Marruecos

Tu Nueva Radio Ya, La Emisora Oficial del Mundial en Nicaragua, transmitirá los tres partidos de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo este lunes.

Fútbol en vivo enfrentamientos internacionales

Nuestra primera transmisión este lunes es del duelo entre Japón y Brasil a las 11 de la mañana; seguido del juego de Alemania ante Paraguay las 2:30 de la tarde y a las siete de la noche nuestra última transmisión será Países Bajos enfrenta a Marruecos.

El martes a las 11 de la mañana continúan los dieciseisavos de final con el juego entre Costa de Marfil y Noruega; a las tres de la tarde Francia se mide a Suecia y a las siete de la noche México enfrenta a Ecuador.

El miércoles a las 10 de la mañana Inglaterra juega ante República Democrática del Congo; a las dos de la tarde Bélgica se enfrenta a Senegal y a las seis de la tarde Estados Unidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina.

El jueves a la una de la tarde España enfrenta a Austria; a las cinco Portugal se enfrenta a Croacia y cierran la jornada a las 9 de la noche Suiza ante Argelia.

Para el viernes los partidos serán a las 12 del mediodía Australia ante Egipto; a las cuatro de la tarde Argentina frente a Cabo Verde y Colombia enfrentará a Ghana a las 7:30 de la noche.