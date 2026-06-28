Avioneta se estrella en Francia y deja 11 muertos

Once personas murieron este domingo al estrellarse una avioneta usada para saltos de paracaidismo poco después de despegar del aeródromo de Nancy-Essey, en el este de Francia.

Salto de paracaidismo terminó en tragedia en Francia

Entre las víctimas iban cinco alumnos, cinco instructores y el piloto, según los reportes difundidos tras el siniestro. No hubo sobrevivientes entre los ocupantes de la aeronave.

El accidente ocurrió hacia las 11:00 de la mañana, hora local, cuando la avioneta cayó en picada y terminó impactando en la Avenida Salvador Allende, en Tomblaine, a unos 300 metros del punto de despegue.

La aeronave pertenecía a un club de paracaidismo y, según el medio local L’Est Républicain, se trataría de un modelo Pilatus con matrícula alemana, utilizado comúnmente para este tipo de actividades.

Testigos indicaron que el aparato perdió altura antes de caer en una zona residencial, cerca de un supermercado y varias viviendas.

Una avioneta se estrella en Francia, causando la muerte de 11 personas



A bordo se encontraban personas que querían realizar un salto con paracaídas y sus instructores. pic.twitter.com/CO2VBiV9xS — RT en Español (@ActualidadRT) June 28, 2026

Pese a la cercanía con casas y comercios, las autoridades no reportaron víctimas en tierra.

El prefecto del departamento de Meurthe-et-Moselle, Yves Seguy, señaló en una primera comparecencia que una avería en el aparato estaría detrás del accidente.

Seguy agregó que la tragedia pudo ser aún mayor si la avioneta impactaba directamente contra la zona comercial o las viviendas cercanas.

Las edades y nacionalidades de las víctimas no fueron divulgadas por las autoridades judiciales francesas.

Este accidente se suma a otro siniestro aéreo reciente en Francia, donde una persona murió y otras dos resultaron heridas al caer un helicóptero de la Gendarmería Nacional en la región de Loiret.