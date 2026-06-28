Camioneta huye tras dejar 3 heridos, incluyendo un menor

Tres personas, entre ellas un menor de edad, resultaron severamente lesionados esta mañana luego que una camioneta impactara dos motocicletas en el cruce de los semáforos del Hospital del Niño, en Managua.

Camioneta impacta dos motocicletas y deja 3 lesionados en Managua

Según información preliminar, el vehículo involucrado se dio a la fuga tras provocar el accidente, dejando a los afectados tendidos sobre la vía y generando alarma entre quienes pasaban por la zona.

Dos de los lesionados, incluido el menor, fueron trasladados de emergencia en vehículos particulares hacia un centro hospitalario.

La tercera persona fue atendida por equipos de emergencia y remitida posteriormente a una unidad asistencial.

Hasta el momento se desconocen las identidades de los afectados y el estado de salud en que permanecen.

El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad instaladas en el sector, material que podría ser clave para ubicar la camioneta y establecer cómo ocurrió el impacto.