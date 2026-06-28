Capitán de Cabo Verde acusado por abuso sexual en Nueva Zelanda

La histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026 y a los dieciseisavos de final quedó marcada por una situación que genera polémica dentro y fuera de la cancha.

Ryan Mendes,

Ryan Mendes, capitán de la selección africana y jugador del Igdir FK de Turquía, es investigado en Nueva Zelanda tras la denuncia de una mujer brasileña que trabajaba como traductora durante la concentración del equipo.

De acuerdo a la información la mujer fue víctima de abuso sexual por parte del jugador y el caso se encuentra bajo investigación de las autoridades neozelandesas, debido a que el hecho habría ocurrido el pasado 27 de marzo en un hotel de Auckland, donde la selección de Cabo Verde se encontraba durante su participación en la FIFA Series.

En la acusación, la mujer afirmó que el futbolista ingresó a su habitación y posteriormente habría ocurrido la agresión.

La situación salió a la luz justo cuando Cabo Verde vive uno de los momentos más importantes de su historia y cuando se alistan para enfrentar a Argentina en los dieciseisavos de final del mundial el próximo viernes.