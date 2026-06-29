Brasil 2-1 Japón: Martinelli salva en 90+5

Brasil sufrió más de lo esperado, pero logró imponerse 2-1 a Japón este lunes en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y aseguró su clasificación a los octavos de final.

Brasil con sufrimiento incluido doblega a Japón y avanzan a Octavos

La selección dirigida por Carlo Ancelotti tuvo que remontar el marcador después de que Kaishu Sano adelantara al conjunto japonés en el primer tiempo.

La reacción de la Canarinha llegó en la segunda mitad gracias a un cabezazo de Casemiro, Gabriel Martinelli apareció en el minuto 90+5 para marcar el gol de la victoria luego de una asistencia de Bruno Guimarães, desatando la celebración brasileña en Houston.

Con este triunfo, Brasil selló su boleto a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.

La pentacampeona del mundo mantiene intacto su sueño de conquistar un nuevo título mundial, aunque dejó claro que deberá mejorar su rendimiento para afrontar los desafíos que vienen en la fase de eliminación directa.