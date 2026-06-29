Milkar Pérez continúa siendo el mejor bateador del Pomares

El segunda base del Bóer, Milkar Pérez, sigue como líder de bateo del Pomares 2026, con un promedio de .478, luego de conectar 64 imparables en 134 turnos al bate.

Milkar Pérez

En la segunda posición de los mejores bateadores se ubica Dwight Britton, de los Mineros del Caribe, con un promedio de .440 mientras que en tercer lugar está Aldo Espinoza, de los Dantos, con .422 de promedio.

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‎En el liderato de jonrones, el jugador de Matagalpa, Yervin Valdivia, está primera posición con 17, el antesalista de los Indios del Bóer, Cheslor Cuthbert, se encuentra en segundo lugar con 15 cuadrangulares. ‎

‎En el departamento de carreras impulsadas, el líder es el jugador de Matagalpa, José Saúl Orozco, con 61 carreras impulsadas.

En la segunda posición aparece el chinandegano Odlanyer Matamoros, con 58 mientras que Yervin Valdivia, también de Matagalpa, ocupa el tercer lugar con 56 carreras impulsadas.