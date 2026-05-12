MINSA realiza jornada de vacunación del VPH en al Colonia Centroamérica

Desde las primeras horas de hoy martes, en el Centro de Salud Familiar y Comunitario “Wiston Bonilla Solano”, ubicado en la Colonia Centroamérica, en Managua, las madres y padres asisten con sus hijas e hijos para ser protagonistas de la Campaña Nacional de Vacunación Contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Vacunas VPH Managua: Madres protegen la vida de sus hijos

El galeno José Antonio Zavala, recordó que la vacuna contra el VPH, previene el cáncer de cuello uterino, y se les aplica la vacuna de manera gratuita, a niños y niñas entre las edades de los 9 a los 14 años de edad, con la autorización de su mamá o papá.

La inmunización temprana, garantiza un futuro saludable porque evita las complicaciones en la edad adulta.

