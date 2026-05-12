MINSA realiza jornada de vacunación del VPH en al Colonia Centroamérica
Desde las primeras horas de hoy martes, en el Centro de Salud Familiar y Comunitario “Wiston Bonilla Solano”, ubicado en la Colonia Centroamérica, en Managua, las madres y padres asisten con sus hijas e hijos para ser protagonistas de la Campaña Nacional de Vacunación Contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).
El galeno José Antonio Zavala, recordó que la vacuna contra el VPH, previene el cáncer de cuello uterino, y se les aplica la vacuna de manera gratuita, a niños y niñas entre las edades de los 9 a los 14 años de edad, con la autorización de su mamá o papá.
La inmunización temprana, garantiza un futuro saludable porque evita las complicaciones en la edad adulta.