MINSA desarrolla Mega Feria de la mujer en saludo al Día de las Madres

Con una Mega Feria, el Gobierno Sandinista, por medio del Ministerio de Salud (MINSA), restituye el derecho de las madres nicaragüenses y la población en general, con diferentes atenciones, tanto a las mujeres, como a niños y niñas.

La atención en saludo al Día de las Madres, se llevó a cabo en el Centro Materno Infantil Camila López , Distrito I de Managua.

La doctora Erika Grijalva Jiménez, directora del Centro de Salud Roberto Herrera, dijo que atendieron a las madres, a las familias de los Distritos, comunidades y municipios del departamento de Managua.

«Este día nosotros estamos brindando atenciones dermatológicas, haciendo procedimientos pequeños de dermatología; tenemos atenciones odontológicas como caries, extracciones, limpiezas; ultrasonidos pélvico, abdominales, ultrasonidos de mama; también tenemos valoraciones ginecológicas», describió.

En la Mega Feria también atendieron medica a embarazadas, brindaron consultas en Medicina Interna, Medicina General, Pediatría, Medicina Natural, Oftalmología.

«El día de hoy, vamos a atender hasta el último paciente que necesite de valoración y atención médica; pretendemos atender todo lo que venga, a los que se presenten a solicitar algún servicio», comentó.

La doctora Grijalva mencionó que en la Mega Feria tienen estimado atender más de 2.000 pacientes que lleguen por sus propios medios, así como a los que son llevados en las unidades de salud.

Ana Rosa Romero Olivas, de la comarca Los Laureles en Tipitapa, valoró que la Mega Feria es excelente, porque se atienden tanto a niños, como a adultos, con un servicio de calidad, calidez y los medicamentos gratuitos.

«Los niños se manejan saludables y nosotros también los padres podemos permitirles a ellos que sigan avanzando con su salud», comentó Romero, quien reconoció que la consulta estuvo excelente, porque el personal de salud la atendió muy bien a ella y a sus dos hijas.