Acompañante de moto muere al impactar contra árbol en barrio Liberia

Una persona del sexo masculino y de identidad hasta el momento desconocida de unos 25 años, perdió la vida esta madrugada al impactar la moto en que viajaba de pasajero contra un árbol del colegio Luis Alfonso Velázquez una cuadra al sur, una al este en el barrio Liberia, distrito 1 de Managua.

Mortal choque en barrio Liberia Managua hoy

El Cazador de noticias José Dávila dijo que junto al fallecido viajaba otro ciudadano que del violento impacto sufrió fractura expuesta en la tibia y peroné derecho, así como trauma craneal severo que lo dejó inconsciente por lo que fue llevado al hospital Manolo Morales, de donde fue transferido al Lenin Fonseca.

Testigos del aparatoso accidente refieren que el hecho ocurrió a las 3:21 de esta madrugada, cuando ambas personas se movilizaban contra la vía a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad perdiendo el control y sobreviniendo la tragedia.

El fallecido vestía una camisa color amarilla de uniforme deportivo, short negro y zapatos rosado, llevaba una mochila en la espalda, ya que presuntamente jugaba futbol sala.

En tanto el lesionado vestía pantalón gris y camisa celeste de unos 35 años de edad, es moreno, pelo crespo suelto largo usaba moña, complexión recia.

Cerca del cuerpo sobre un charco de su propia sangre quedo un casco, que presuntamente pertenece al lesionado quien conducía la motocicleta.

Agente de tránsito realizan las investigaciones de la tragedia vial, en tanto el cuerpo del desventurado que no andaba identificación fue llevado al Instituto de Medicina Legal.