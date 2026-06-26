Ronaldo Espinoza, portero del Walter Ferreti, fallece en accidente de moto
Esta mañana pasó a otro plano de vida el portero Ronaldo Josiel Espinoza López, de 27 años, del equipo de Primera División Walter Ferreti, al verse involucrado en un accidente de tránsito.
La tragedia vial ocurrió en el kilómetro 35 de la carretera Panamericana Sur, municipio de Diriamba, departamento de Carazo.
Datos preliminares indican que Ronaldo Espinoza, conocido cariñosamente como “Tunay”, conducía la moto Pulsar color negra placa CZ 19 326 con la que se estrelló en un equino que se le atravesó en la vía.
Los Bomberos Unidos, llegaron al lugar para atender a Espinoza López, pero lamentablemente ya no tenía signos vitales.
Espinoza López, habitaba en el barrio Sandino, en el municipio de Dolores, departamento de Carazo, donde será velado y posterior le darán cristiana sepultura.