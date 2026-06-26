Remiten a juicio a sujeto que mató a su mujer en Motel de Masaya

Para el próximo 24 de julio fue programado el inicio del juicio oral y público para Walter Ramón Martínez Trujillo, de 30 años, quien el 9 de junio asesinó de al menos 20 cuchilladas a su cónyuge María Celeste Meza Valle, de 30 años.

Walter Ramón Martínez Trujillo y su compañera María Celeste Meza Valle

La programación del juicio fue realizada este viernes en los juzgados de Masaya en donde la autoridad judicial a cargo admitió la acusación del Ministerio Público y ratificó la prisión preventiva para el acusado.

En las afueras de los juzgados de Masaya esta mañana se presentaron familiares de la víctima exigiendo que le caiga toda el peso de la ley a Walter Martínez Trujillo.

El femicidio fue cometido en el Auto Hotel “Momentos Diferentes”, ubicado de la rotonda El Coyotepe 70 metros al norte, en Masaya, a donde Walter Martínez llevó a María Meza, en el taxi Yaris, color blanco placas M 12 654.

Momentos después de ingresar al cuarto, se escucharon los gritos de la víctima pidiendo auxilio, por lo que el personal del auto hotel se dirigió al lugar, encontrando al sujeto terminándose de poner el pantalón.

Mientras lo grababa con un celular, uno de los empleados del motel le preguntó a Walter Martínez por qué había agredido a la mujer, a lo cual el sujeto respondió que “ella me engañó”.

Tras ser detenido por la Policía en la zona de Tipitapa, el sujeto dijo que estaba furioso porque María Celeste no le guardó ni un cinco de más de 10 mil dólares que él le envió antes de ser deportado de Estados Unidos.

Sumado a eso, guardaba rencor porque durante el tiempo que él estuvo en Estados Unidos, supuestamente María Celeste lo había traicionado.

María Celeste Meza Valle trabajaba en la zona franca Astro Cartón, ubicada en la comarca Guanacastillo en la carretera Masaya -Tipitapa y dejó en la orfandad a un niño que había procreado con el sujeto que acabó con su vida.

En relación con la justificación que puso Walter sobre el crimen de María Celeste, su familia rechazó los señalamientos, afirmando que ella no le robó dinero, sino que lo usó para comprarle un taxi y que tampoco lo traicionó.