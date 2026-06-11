Inicia proceso de licitación para nuevo Hospital Oriental en Sabana Grande, Managua

El Ministerio de Salud (MINSA) dio inicio este miércoles al proceso de licitación pública para la construcción y el equipamiento del nuevo Hospital Oriental de Managua “Lesbia Carrasquilla”, el cual estará ubicado en el sector de Sabana Grande.

Hospital Oriental Managua: 510 camas y US$135 millones

La megaobra hospitalaria se construirá en un terreno de 14 manzanas de extensión, situado en el costado oeste de la urbanización Caminos del Río. El proyecto cuenta con una inversión de 135 millones de dólares; se estima que las obras inicien en julio de este año y culminen en un plazo de 36 meses, previendo su entrega entre diciembre de 2028 y enero de 2029.

El nuevo centro asistencial de referencia nacional contará con un total de siete edificios y tendrá una capacidad instalada de 510 camas. Asimismo, brindará atención médica especializada en 35 disciplinas para el beneficio directo de las familias de la capital y sus alrededores.

De acuerdo con el diseño técnico, la infraestructura albergará 11 quirófanos —tres de ellos equipados con tecnología inteligente—, cuatro salas de expulsivos, y áreas de emergencia, cuidados intensivos, neonatología, hemodiálisis, hospitalización, laboratorio clínico, consulta externa, farmacia y morgue.