Integrantes de banda Van Der Dijs mueren en terremotos de Venezuela

El rock alternativo en Venezuela se encuentra de luto tras la repentina y trágica pérdida de la reconocida agrupación Van Der Dijs.

Terremotos 7.2 y 7.5 matan a integrantes de una banda en Venezuela

Van Der Dijs era una agrupación caraqueña nacida en 2024 que en muy poco tiempo logró conectar con el público local gracias a una potente propuesta que fusionaba el género nu metal con toques de rap en las voces.

La banda, que venía ganando un terreno importante tras una destacada participación en diferentes festivales que los llevaron a ganar ‘foco’ entre la audiencia venezolana.

La agrupación estaba integrada por Manuel van Der Dijs: Vocalista y líder del proyecto, cuya aportación definía esa identidad de la banda; Gabriel Gómez: Guitarrista encargado de los riffs pesados y oscuros que caracterizaban sus canciones; Xander Hernández: Bajista que aportaba esa sólida base para el estilo de la agrupación, y Abraham Foucault: Baterista que se destacaba en cada presentación en vivo.

El cuarteto se encontraba en un momento cumbre de su carrera temprana; apenas una semana atrás se habían presentado con gran recibimiento en Caracas y ya preparaban las maletas para viajar a Punto Fijo, en el estado Falcón, donde tenían agendado un concierto para este sábado 27 de junio de 2026.

Lamentablemente la banda se vio truncada de forma abrupta debido a los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el martes 24 de junio de 2026.

La agrupación se encontraba reunida para un ensayo en el edificio Costamar II, ubicado Tanaguarenas, en La Guaira, pero la violencia del sismo provocó el colapso total del lugar, dejando a los integrantes atrapados bajo los escombros.

Aunque los cuerpos de rescate lograron extraer al bajista Xander Hernández aún con vida, lo cierto es que las severas lesiones sufridas durante el evento provocaron su fallecimiento poco después en el hospital.

Instituciones culturales y medios especializados confirmaron que ninguno de los cuatro músicos logró sobrevivir; ahora sus redes sociales y canal de YouTube se ha llenado de despedidas y mensajes de cariño, así como la llegada de nuevos fans que lamentaron haber conocido su música por su deceso.

