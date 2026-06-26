Más de 150 partos gemelares se han registrado en clínicas del MINSA en 15 meses

Un informe oficial reveló que, entre marzo de 2025 y junio de 2026, las clínicas del Ministerio de Salud del país han atendido con éxito un total de 154 partos vaginales de embarazos gemelares.

Mujer Embarazada

De acuerdo con el reporte, los departamentos de Matagalpa, la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur y Jinotega encabezan las estadísticas nacionales en la atención de estos casos complejos, registrando 16, 15 y 15 partos respectivamente.

A la lista se suman las regiones de Las Minas con 12 casos, Bilwi y Chinandega con 11 cada una, seguidas por Estelí y el Hospital de Referencia Nacional Bertha Calderón en Managua con 8 casos cada uno, reportándose el evento más reciente en el municipio de Somoto.

Partos vaginales gemelares por región en Nicaragua.

Las autoridades de salud destacaron que estos exitosos resultados clínicos han sido posibles gracias al fortalecimiento del modelo de salud, el riguroso control prenatal, la vigilancia médica constante y la atención especializada y oportuna que se brinda a las mujeres con embarazos múltiples en todo el territorio nacional.

