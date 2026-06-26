Entregan a su abuela en Nicaragua las gemelas de pinolera asesinada en Costa Rica

Las hijas gemelas de la nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza, quien fue asesinada el pasado mes de abril en Salitral de Santa Ana, Costa Rica, fueron entregadas formalmente a su abuela materna, doña Vilma Espinoza, quien asumirá su total cuidado y tutela en Nicaragua.

Las gemelas de Junieysis Merlo

Las menores se encontraban bajo el resguardo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en Costa Rica desde que se reportó la desaparición y posterior asesinato de su madre, un crimen por el cual el padre de las niñas permanece en prisión como el principal sospechoso.

Tras verificar que la abuela cuenta con todas las condiciones idóneas para su crianza, las autoridades costarricenses autorizaron la repatriación y entrega de las infantes.

Junieysis Adely Merlo Espinoza

El proceso legal y humanitario fue acompañado de forma permanente por un equipo legal, logrando el objetivo de que las niñas crezcan dentro de su entorno familiar y afectivo en Nicaragua junto a su abuela y tíos maternos, mientras de forma paralela continúa el curso de las investigaciones y el proceso judicial en el vecino país.