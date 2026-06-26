Sismo de 4.6 sacude la franja del pacífico nicaragüense

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó a través de su página web, el sismo de magnitud 4.6 que sacudió el lecho marino frente a las costas del departamento de León.

Sismo 4.6 sacude costas de León esta mañana

El informe detalla que el epicentro ocurrió a las 05:59 minutos de esta mañana, localizándose el epicentro a 20 kilómetros al sureste del balneario El Tránsito, departamento de León a una profundidad de 83 kilómetros.

El evento se trató de un proceso de seducción por choque de placas.

Oyentes de Tu Nueva Radio Ya, de inmediato comunicaron haber sentido el sismo de a través de nuestras líneas y el WhatsApp 8711 0456, desde Nandaime-Granada, distintos puntos de Managua, Masaya, así como en los departamentos de León y Chinandega.