Hombre de 63 años perece atropellado por camioneta en Diriá

El señor José Miguel Martínez Carcache, de 63 años, falleció la mañana de este viernes minutos después de haber sido atropellado por una camioneta cuando iba cruzando la vía.

Peatón muere atropellado en Diriá

El accidente ocurrió en la entrada a la comunidad La Raya, en el municipio de Diriá, en el kilómetro 44.5 de la carretera a Diriomo, en el departamento de Granada.

Cazadores de noticias informaron que Sofía Marcela Santamaría Guerrero, de 25 años, manejaba de Catarina a Diriomo la camioneta Toyota Hilux, con placas GR 16-973, cuando vio al peatón cruzando la vía de forma repentina.

A pesar de que la joven conductora intentó frenar y realizar una maniobra, no logró evitar el impacto y el señor Martínez Carcache salió catapultado hacia el pavimento.

El peatón sufrió lesiones de gravedad y fue llevado en una ambulancia al centro de salud de Diriá, donde se rindió ante la muerte poco después de su ingreso.

Las autoridades policiales investigan las circunstancias del accidente para determinar las responsabilidades correspondientes.

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