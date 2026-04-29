Más de mil personas participan en exitosa jornada de limpieza y reforestación en el río Estelí

Bajo el lema “Nicaragua, Siempre Más Allá”, más de 1,150 personas se sumaron a una masiva jornada de limpieza en la ribera del río Estelí.

Mega Limpieza Estelí: 1,150 Suman Fuerza al Río; 10m³ Residuos

La actividad, organizada por el MARENA en coordinación con la Alcaldía Municipal, logró la recolección de 10 metros cúbicos de desechos sólidos, incluyendo plásticos, llantas y poroplast, con el fin de prevenir obstrucciones en el cauce y proteger el ecosistema local.

En el marco de la campaña nacional “Verde, Que Te Quiero Verde”, la jornada también incluyó la entrega de 300 plantas ornamentales y frutales a las familias de la zona.

Esta iniciativa busca incentivar la reforestación y fomentar prácticas responsables en el manejo de residuos, fortaleciendo la conciencia ambiental y el cuido de nuestro entorno natural.

Este esfuerzo conjunto contó con la participación de estudiantes y docentes de universidades públicas como la UNFLEP, UNAN-CUR Estelí, UNI y Héroes de San José de las Mulas.

Asimismo, se sumaron estudiantes de secundaria, los Bomberos Unificados, la Policía Nacional y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, consolidando un modelo de alianza y responsabilidad compartida por la protección del medio ambiente.



