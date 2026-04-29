Más de mil personas participan en exitosa jornada de limpieza y reforestación en el río Estelí
Bajo el lema “Nicaragua, Siempre Más Allá”, más de 1,150 personas se sumaron a una masiva jornada de limpieza en la ribera del río Estelí.
La actividad, organizada por el MARENA en coordinación con la Alcaldía Municipal, logró la recolección de 10 metros cúbicos de desechos sólidos, incluyendo plásticos, llantas y poroplast, con el fin de prevenir obstrucciones en el cauce y proteger el ecosistema local.
En el marco de la campaña nacional “Verde, Que Te Quiero Verde”, la jornada también incluyó la entrega de 300 plantas ornamentales y frutales a las familias de la zona.
Esta iniciativa busca incentivar la reforestación y fomentar prácticas responsables en el manejo de residuos, fortaleciendo la conciencia ambiental y el cuido de nuestro entorno natural.
Este esfuerzo conjunto contó con la participación de estudiantes y docentes de universidades públicas como la UNFLEP, UNAN-CUR Estelí, UNI y Héroes de San José de las Mulas.
Asimismo, se sumaron estudiantes de secundaria, los Bomberos Unificados, la Policía Nacional y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, consolidando un modelo de alianza y responsabilidad compartida por la protección del medio ambiente.