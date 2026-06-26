Premian a ganadores de V Edición del Concurso de Moda Sostenible «Retazos 2026»

El Movimiento Ambientalista Guardabarranco, el Ministerio de la Juventud (MINJUVE) y la Universidad Americana (UAM) realizaron el jueves la premiación de la Quinta Edición del Concurso Universitario de Moda Sostenible, Retazos 2026 “Raíces Vivas”, celebrado en el Centro de Convenciones Olof Palme con la participación de más de 300 jóvenes talentos en amor a la Madre Tierra.

MINJUVE, UAM y Guardabarranco premian Retazos 2026

Esta edición rindió homenaje a la cultura de la Costa Caribe a través de pasarelas con diseños originales e inéditos correspondientes a las ocho colecciones finalistas, confeccionadas por 12 jóvenes creativos de Managua, Masaya y el Caribe nicaragüense.

El primer lugar lo obtuvo Farrel Somarriba con su colección «Roots of Freedom»; el segundo lugar fue para Alejandro Flores con «Walagallo»; y el tercer puesto lo alcanzaron Valeria Guillén y Javier Lacayo con la colección «Upla Daukanka».

Como parte de los estímulos para impulsar el talento emergente, el primer lugar recibirá una beca completa para cursar el Técnico de Moda Sostenible en la Escuela Creativa de Nicaragua Diseña, lo que servirá como plataforma de preparación para presentarse oficialmente en la XV Edición de Nicaragua Diseña el próximo mes de octubre.



