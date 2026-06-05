MARENA y Movimiento Guardabarranco siembra más de 3 mil plantas

En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA y en coordinación con el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, realizó la siembra de 3,100 plantas forestales.

Las jornadas ecológicas se ejecutaron en los departamentos de León, Granada, Río San Juan, Masaya, Carazo, Rivas y en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Estas actividades de reforestación forman parte de la Campaña Nacional “Verde Que Te Quiero Verde”, una iniciativa gubernamental cuyo objetivo principal es restaurar las áreas degradadas, recuperar la cobertura forestal y fortalecer los ecosistemas de nuestro país.

La movilización y participación de la juventud, las familias y las comunidades organizadas refleja el firme compromiso colectivo de continuar promoviendo prácticas responsables con la Madre Tierra, contribuyendo de manera directa al cuido de los recursos naturales y al desarrollo sostenible de Nicaragua.



