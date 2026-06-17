Jornada de reforestación en el humedal Lago de Apanás – Asturias, Jinotega

El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA y en coordinación con la Alcaldía Municipal de Jinotega, desarrolló una jornada ambiental en el Humedal Lago de Apanás-Asturias.

Este sitio de importancia internacional RAMSAR es clave para la generación de energía hidroeléctrica, la conservación de la biodiversidad y la economía local.

Las actividades de reforestación y charlas de sensibilización tuvieron lugar en la comunidad El Yankee N.1, con el propósito de promover la restauración de este ecosistema y el cuido de los patrimonios naturales.

En la jornada participaron miembros de la Policía Nacional, estudiantes del Colegio José Dolores Estrada, comunitarios y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco.

Como parte de los esfuerzos de conservación en el departamento de Jinotega, actualmente se contabiliza la siembra de 15,000 plantas de diversas especies forestales.

Entre los árboles sembrados destacan el cedro, zapotillo, macuelizo, guaba y ojoche, los cuales contribuyen activamente a la recuperación de las zonas de recarga hídrica de la localidad.