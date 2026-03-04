MARENA promueve conservación de fauna silvestre con estudiantes de Managua

En saludo al Día Mundial de la Vida Silvestre, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), en coordinación con el Ministerio de Educación, realizó una jornada educativa sobre la biodiversidad de Nicaragua con estudiantes del Colegio Santa Elena.

Biodiversidad de Nicaragua en jornada escolar

La actividad contó con la participación de 50 niñas y niños, quienes recibieron una charla magistral sobre la riqueza natural del país y la importancia de preservar los ecosistemas.

El punto destacado de la jornada fue la exhibición de fauna silvestre, donde los estudiantes pudieron observar de cerca ejemplares de boa común, rana de ojos rojos y serpiente voladora.

Estos ejemplares pertenecen al Zoocriadero autorizado FAUTESA, lo que permitió a los especialistas explicar el ciclo de vida de estas especies y la importancia de los zoocriaderos en la conservación y el manejo sostenible de la fauna.

A través de este encuentro, el Gobierno de Nicaragua busca fortalecer los valores ambientales desde la etapa escolar, permitiendo que los menores aclaren dudas con expertos y se conviertan en multiplicadores del mensaje de protección a la naturaleza en sus hogares.

