Familia de Tipitapa pierde hogar y sustento tras voraz incendio en la madrugada

Un incendio devastador ocurrido a las 4:00 de la madrugada de este viernes dejó a la familia de doña Silvia Largaespada únicamente con la ropa que llevaba puesta, en el municipio de Tipitapa.

Doña Silvia Largaespada lo perdió todo en un incendio

El siniestro consumió por completo la vivienda, la cual también servía como taller de pintura y fuente de ingresos para el hogar.

La familia fue sorprendida por el fuego mientras dormían, lo que obligó a una evacuación de emergencia para salvaguardar sus vidas.

En cuestión de minutos, las llamas redujeron a cenizas enseres domésticos, materiales de trabajo y diversos equipos especializados utilizados para la elaboración de cuadros por encargo.

Fuego devasta hogar Largaespada en Tipitapa

Las pérdidas materiales son significativas y se estiman preliminarmente en más de un millón de córdobas.

Aunque no se reportan víctimas mortales, doña Silvia Largaespada, resultó con quemaduras leves producto del incidente.

Efectivos de los Bomberos Unidos se presentaron al sitio para sofocar las llamas y evitar que se propagaran a propiedades vecinas.

Según las primeras investigaciones, un cortocircuito, posiblemente originado en el medidor de energía, pudo ser la causa del desastre; sin embargo, las autoridades competentes aún trabajan en el peritaje final para confirmar esta versión.