Alcaldía de Managua presenta Expo Patrimonio Vivo con más de 800 piezas arqueológicas

La Alcaldía de Managua inauguró este martes la “Expo Patrimonio Vivo”, en la que se exponen más de 800 piezas Arqueológicas, que tienen más de 2 mil años de antigüedad. La muestra se desarrolla en el Centro Cultural Tino López Guerra, de la capital con entrada es gratuita al público.

Managua: 800 piezas de 2000 años en «Expo Patrimonio Vivo

La alcaldesa de Managua, Compañera Reyna Rueda, destacó que esta iniciativa promueve el encuentro entre universidades, arqueólogos, investigadores y público en general, además de incluir charlas magistrales sobre el Cacique Diriangén, símbolo de Resistencia y Soberanía.

“Con el proceso de modernización de la capital, hemos tenido hallazgos. Inmediatamente se presentan los arqueólogos y empieza su estudio, dedicación con mucha pasión, al cuido, resguardo y protección, para que nosotros disfrutemos de cada una de las piezas que exponemos”, señaló la compañera Reynita.

Por su parte, el arqueólogo Edgard Espinoza explicó que la exposición inicia con imágenes de las Huellas de Acahualinca, con más de 5,500 años de antigüedad, e incluye una amplia colección de cerámicas, urnas funerarias, tambores e instrumentos musicales.

“Estas piezas reflejan las creencias, prácticas y formas de vida de los antiguos pobladores, permitiendo a las nuevas generaciones conectar con sus raíces e identidad cultural”, explicó el arqueólogo Edgard Espinoza.



