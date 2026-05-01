Tragedia en Xiloá: hombre fallece por sumersión este 1 de Mayo

La mañana de este viernes se registró una tragedia en el centro turístico Laguna de Xiloá, jurisdicción de Mateare, donde un hombre murió ahogado.

Laguna Xiloá: Hombre muere ahogado en Mateare, ¿ebrio?

La víctima fue identificada como Juan Carlos López Munguía, de 48 años, quien era originario del Barrio La Paz del mismo municipio.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 08:00 de la mañana, cuando López Munguía se introdujo al agua y no logró salir con vida.

Según información preliminar, el ciudadano supuestamente se encontraba en estado de ebriedad al momento de ingresar a la laguna.

Testigos en el lugar avisaron a las autoridades correspondientes para recuperar el cuerpo y realizar las investigaciones pertinentes.

Este lamentable suceso ocurre en el marco del inicio del mes de mayo, dejando luto en una familia del municipio de Mateare.

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