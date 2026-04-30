Encuentran muerto a hombre en predio baldío de comarca Campusano, Nindirí

La tarde de este jueves fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de identidad desconocida en un predio baldío de la comunidad Campusano, localizada del kilómetro 25.5 de la carretera Sabana Grande – Nindirí, 500 metros al Oeste.

El cadáver estaba en estado de descomposición, tenía puesto un pantalón de vestir color gris y zapatillas de cordones color café.

Se presume que el cuerpo podría ser del señor Mario Membreño, quien desapareció desde hace seis días en la comunidad Los Membreño, en Las Sierritas de Santo Domingo.

Al sitio se presentaron agentes de la Policía Nacional acompañados de un médico forense para iniciar las investigaciones y determinar las causas de muerte y confirmar la identidad del fallecido.

