Hombre es encontrado ahogado en piscina casera del barrio Hugo Chávez, Managua

El ciudadano Félix Alberto Suárez Jarquín, de 54 años, fue hallado ahogado la madrugada de este viernes en una piscina instalada en su vivienda.

El hecho sucedió de la entrada principal del barrio Hugo Chávez, 20 andenes al lago y una cuadra abajo en el Distrito Seis de Managua.

Cazadores de noticias indicaron que Félix Suárez estuvo tomando licor anoche y en determinado momento se quedó solo en la piscina.

En la madrugada, cuando su esposa se percató que no había entrado a dormir, salió a buscarlo y lo encontró ahogado.

De inmediato la familia pidió ayuda a vecinos para llevar a don Félix Alberto Suárez Jarquín, al hospital Carlos Marx, con la esperanza de salvarle la vida.

Sin embargo, a pesar de las técnicas de reanimación practicada por los médicos no fue posible volverlo a la vida y fue declarado fallecido.

