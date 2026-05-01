Fallece tercera víctima de ataque de abejas africanizadas en Acoyapa

Tras 16 días de luchar por su vida, anoche falleció Jimmy Hair Rodríguez, de 35 años, a causa de las múltiples picaduras causadas por abejas africanizadas.

Jimmy Hair Rodríguez, de 35 años

El hecho ocurrió en el sector de las Palmas, municipio de Acoyapa, departamento de Chontales, el pasado 15 de abril, a las 11 de la mañana.

La familia Rodríguez fue sorprendida por el ataque de un enjambre de abejas africanizadas que estaban en un árbol de jícaro en las afueras de su vivienda.

Nuestro colaborador en Acoyapa, Cesar Ramírez, dijo que las abejas picaron a Elías Rodríguez Duarte en el 90% del cuerpo, quien murió ese mismo día.

El 25 de abril, falleció la mamá de Elías, doña Antonia Duarte Castillo, de 87 años, también víctima de los piquetes de abeja.

En tanto Jimmy Hair Rodríguez, sobrino de doña Antonia y tío de Elías Rodríguez murió anoche en el hospital Camilo Ortega Saavedra de Juigalpa.

En el incidente también resultaron afectados por los piquetes de abejas africanizadas Freddy Iván Pichardo Rodríguez e Ivania Rodríguez.

Acoyapa lamenta con dolor la perdida de tres miembros de una misma familia a causa de las furiosas abejas africanizadas.