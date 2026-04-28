Nuevo pozo en Carretera Sur alcanza un avance del 80%

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) informó que las obras de construcción de un nuevo pozo de agua potable, ubicado en el kilómetro 11.5 de la Carretera Sur, presentan un 80% de avance físico.

Pozo Carretera Sur 80% listo en agosto

Este proyecto tiene como objetivo principal reforzar la red de distribución y optimizar la presión del suministro para las familias que habitan entre los kilómetros 11 y 13 de esta zona de la capital.

Una vez finalizado, el pozo se incorporará al sistema existente para beneficiar a diversos sectores, entre los que destacan San José de las Cañadas, Los Cocos, Las Jinotepe, el residencial Santa Isabel y El Sosiego.

Asimismo, se mejorará la continuidad del servicio en Las Carolinas, Villa Jacinto, La Foresta, El Pedernal y comunidades aledañas, asegurando un abastecimiento más estable y eficiente.

Según las proyecciones de las autoridades, se prevé que la obra entre en funcionamiento el próximo mes de agosto.

Con esta inversión, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa fortaleciendo la infraestructura hídrica en Managua, brindando una respuesta directa a las necesidades de las familias y garantizando el acceso al vital líquido con mejores estándares de calidad.

