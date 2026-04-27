850 protagonistas tendrán acceso al agua potable en Comunidad Los Arcos, La Paz Centro

El compromiso con el bienestar de las familias rurales avanza con paso firme en La Paz Centro, León, donde ENACAL, la Alcaldía Municipal y las familias protagonistas, ejecutan la construcción del nuevo sistema de Agua Potable en la comunidad Los Arcos, obra que ya registra un avance físico del 60%.

Agua Potable Los Arcos: 60% avance en León para 850 familias

Este proyecto ha sido diseñado para transformar la realidad cotidiana de 850 hermanos y hermanas de la zona, quienes pronto verán restituido su derecho humano al agua.

Entre las obras técnicas que ya se encuentran en marcha destacan la instalación de 11.2 kilómetros de tuberías y sus respectivas conexiones domiciliares.

Asimismo, el proyecto incluye la construcción y el equipamiento de un nuevo pozo, así como un tanque de almacenamiento de acero, elementos esenciales para garantizar la presión y el abastecimiento en cada hogar.

Se estima que, bajo este modelo de alianza y responsabilidad compartida, el proyecto sea entregado formalmente a las familias a finales de 2026.

