Estelí promueve su identidad cultural con circuito turístico “Raíces y Rutas”

Hoy sábado, autoridades y representantes del sector creativo realizaron el lanzamiento oficial del circuito “Raices y Rutas” en la ciudad de Estelí, con el objetivo de fortalecer el turismo local y destacar la riqueza cultural del Diamante de las Segovias.

Esta iniciativa busca promover una red de prestadores de servicios y sitios emblemáticos que forman parte de la identidad de la ciudad.

El circuito integra diversos espacios como cafetines, restaurantes, hoteles, casas de cultura y el reconocido Centro Cultural Felipe Urrutia, lugares que fomentan el talento artístico nicaragüense y sirven como vitrinas para creadores locales.

Por medio de estas propuestas, los visitantes podrán identificar con mayor facilidad estos puntos de interés; facilitando recorridos organizados y experiencias más enriquecedoras.

El circuito “Raíces y Rutas” además, pretende dinamizar la economía local, generando mayores oportunidades para emprendedores y propietarios de negocios. Esta iniciativa resalta la seguridad y el crecimiento económico de Estelí; factores clave que motivan la inversión de empresarios en la ciudad.

La emprendedora Sarai González, supervisora de Coffee Lovers, dijo sentirse muy contenta porque incluyeron su negocio en el circuito, pues representa una gran oportunidad.