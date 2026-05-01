Motociclista fallece al estrellarse contra poste en una calle de Matagalpa

El señor Darwin Roberto González Castilblanco, de 38 años, falleció al perder el control de la moto que conducía y estrellarse contra un poste de concreto.

Darwin Roberto González Castilblanco, de 38 años

La fatalidad sucedió la media noche de ayer viernes en una de las calles del barrio Pancasán, en la ciudad de Matagalpa.

Testigos dijeron que Darwin González conducía a exceso de velocidad y al realizar un giro fue a impactar contra el punto fijo.

A causa del brutal impacto, el motociclista sufrió trauma craneal severo, lo cual le provocó la muerte inmediata.

Agentes de la policía llegaron al lugar para levantar el croquis y realizar las investigaciones de la fatalidad que cobró la vida de Darwin González.