Mega Feria de Medicina Interna atenderá a 3 mil protagonistas en Rivas
Este sábado 2 de mayo, se llevará a cabo una Mega Feria de Medicina Interna en el departamento de Rivas con el objetivo de brindar atención integral a tres mil protagonistas de la zona.
Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos por garantizar el cuido de la salud y la vida de las familias nicaragüenses a través de servicios especializados y gratuitos.
La jornada contará con la participación de 70 especialistas médicos, quienes estarán a cargo de realizar estudios avanzados del corazón, estómago, riñones y tiroides.
Además, se ofrecerán servicios de ultrasonidos y exámenes de laboratorio, herramientas que permitirán la detección temprana de patologías y asegurar un tratamiento médico oportuno para cada paciente.
Para ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la población, la actividad se desarrollará de manera simultánea en dos sedes hospitalarias.
Los puntos de atención serán el Hospital Departamental Comandante y Padre “Gaspar García Laviana”, en el municipio de Rivas, y el Hospital Primario que lleva el mismo nombre en San Juan del Sur.