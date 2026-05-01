Joven pierde la vida al estrellarse en moto contra camión estacionado en Matigúas

De forma inmediata falleció anoche el joven Melquisedec Masis Rodríguez, de 23 años, al estrellarse con su motocicleta en la parte trasera de un camión.

Matiguás: Joven Melki Masis muere al chocar moto contra camión

El accidente ocurrió frente al comedor San Judas, en el barrio Rolando Orozco, en la salida hacia Río Blanco, en Matiguás, Matagalpa.

Melquisedec conducía su moto supuestamente a exceso de velocidad y al no guardar la distancia impactó en el camión aparcado al lado derecho de la vía.

En el mismo accidente resultó lesionado Lester José Jiménez Polanco, de 27 años, quien viajaba como pasajero en la motocicleta.

El herido fue trasladado al Hospital Primario Dorotea Granados, de Matiguás por miembros de los Bomberos Unidos.

Presuntamente, al regresar y ver la fatalidad que había ocurrido, el conductor del camión arrancó y huyó con rumbo desconocido.

Mientras tanto, las autoridades de la Policía Nacional investigan los pormenores de la tragedia vial que dejó un muerto y un lesionado.El pesado vehículo había presentado fallas y su conductor no identificado andaba en busca de un mecánico cuando ocurrió la tragedia.