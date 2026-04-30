MARENA participa en lección inaugural sobre medio ambiente en Rivas

El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, participó en la Lección Inaugural 2026 titulada “Medio ambiente y cambio climático en Nicaragua”, organizada por la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso, en el departamento de Rivas.

MARENA Rivas: Ministro Gutiérrez aborda triple crisis climática

El evento fue realizado en el marco de la conmemoración del 14 aniversario del paso a la inmortalidad del Comandante Tomás Borge Martínez.

Durante su ponencia, el compañero Javier Gutiérrez, Ministro del MARENA, abordó de manera integral la denominada “triple crisis planetaria”, la cual comprende la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación.

El espacio de reflexión permitió analizar los desafíos climáticos actuales, así como el enorme potencial natural de Nicaragua y la responsabilidad del Gobierno en la protección de la Madre Tierra.

Asimismo, se compartieron los avances significativos que Nicaragua ha logrado en materia de conservación, reforestación y gestión sostenible de los recursos naturales.

Estas acciones, impulsadas a nivel nacional, están enfocadas en mitigar los efectos del cambio climático y promover un desarrollo en armonía con la naturaleza, cumpliendo con los compromisos de sostenibilidad del país.

En este importante evento participaron 250 personas, entre las que destacaron alcaldes municipales, secretarios políticos, docentes y estudiantes.

El encuentro fortaleció el compromiso de las autoridades y la comunidad educativa de Rivas para continuar trabajando de la mano en la preservación del patrimonio natural para las futuras generaciones.