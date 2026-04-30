Bomberos Unidos sofocan incendio en Casa Cural de Catedral de León

Bomberos Unidos trabajaron de manera ardua la tarde de hoy jueves, para sofocar un incendio ocurrido en la Casa Cural, del Palacio Episcopal, de la Catedral de León.

Incendio Casa Cural León

La Casa Cural estaba construida de ladrillos de adobe y madera antigua, sufriendo afectaciones materiales.

Al sitio se desplazaron 5 unidades contra incendios para evitar daños mayores en la estructura del Palacio Episcopal.

Según datos históricos, el sitio donde iniciaron las llamas fue el mismo donde 1,814 se estableció la Universidad de León, creada por decreto en 1,812.

En el hecho no se reportan personas lesionadas. Al lugar se desplazaron autoridades de la Alcaldía de León para evaluar daños y apoyar con la reconstrucción del lugar afectado.

