Con el espíritu de alegría y compromiso que caracteriza a las familias nicaragüenses, la Juventud Sandinista, la militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y pobladores de Matagalpa, conmemoraron con una festiva caminata el 39 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad del Héroe Internacionalista Benjamín Linder.

Matagalpa Honra 39 Años Benjamín Linder: Legado Vivo

Desde las primeras horas de la mañana, los participantes se trasladaron al Cementerio Municipal de Matagalpa para depositar flores de patio en el sitio donde descansan sus restos, como un gesto de amor y gratitud por su sacrificio y entrega a las causas del pueblo.

La jornada incluyó actividades recreativas en diversos centros escolares, donde se compartió con los estudiantes el legado de servicio y solidaridad de Linder.

La conmemoración culminó con un emotivo Acto Cultural en el portal del cementerio, donde jóvenes matagalpinos dieron lectura a la biografía del héroe, recordando su invaluable trabajo en proyectos de electrificación rural que llevaron progreso a las zonas más remotas del país durante la década de los 80.

Con estas actividades, el pueblo de Matagalpa reafirmó su compromiso de mantener vivo el ejemplo de Benjamín Linder, quien entregó su vida defendiendo la Revolución y trabajando por el bienestar de las familias nicaragüenses, simbolizando la hermandad inquebrantable entre los pueblos del mundo.